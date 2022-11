Mar do Sertão

Candoca e Labibe reatam a amizade. Padre Zezo ajuda Timbó a aceitar a exumação do corpo de seu pai de suas terras. Orientado por Tertulinho, José confessa a Maruan que não aceita sua destituição, quando Tertulinho chega. Lorena e Labibe desconfiam quando Candoca conta sobre o convite de Eudoro. Deodora e Pajeú ameaçam Eudoro. Tertulinho procura Vespertino. Laura é nomeada CEO da JM/Chaddad. Sabá e Nivalda acessam o celular do Coronel. Quintilha demite Xaviera. José visita o Coronel.

Cara e Coragem

Danilo avisa a Regina e Leonardo que Alexei quer dar um presente para eles. Sossô reclama com Pat da ida de Olívia para a casa de Alfredo. Moa conversa com Rebeca sobre o passado. Moa fica confuso com os seus sentimentos. Dona Lia conta para Martha onde Regina está e avisa Pat e Moa para irem à SG falar com Clarice. Duarte confessa a Marcela que mentiu em seu depoimento a pedido de Danilo. Moa decide ir com Sossô e Chiquinho para a casa de Pat. Dagmar conta para Martha que Regina e Leonardo não estavam com ela na noite do atentado contra Clarice. Rômulo, o novo cliente da Coragem.com se encanta por Pat. Sossô e Chiquinho tentam ajudar Moa a se lembrar do que ele sente por Pat. Clarice culpa Pat, Moa e Ítalo pelo resultado do teste feito com as armas produzidas com a fórmula de magnésio.



Travessia

Brisa prefere ir embora para evitar Ari e Chiara. Chiara sente que Ari ficou tocado ao ver Brisa. Laís diz a Olivia que Stenio foi sequestrado. Helô avisa a Laís que a polícia espanhola está a caminho do cativeiro onde estão Stenio e o cliente. Gil e Ari se surpreendem ao saberem que Talita pediu a Guerra para tirá-los de sua sala. Cidália manda Ari substituir o nome de Moretti pelo seu, na história de criação da Construtora. Laís se vê obrigada a contar a Moretti que Stenio foi sequestrado para justificar a ausência do advogado. Guida esconde a arma de Moretti. Helô fica paralisada ao ver Stenio e orienta Monteiro a colocar o advogado em seu quarto.