Mar do Sertão

Coronel Tertúlio e Sabá Bodó se enfrentam. Tertulinho dá dinheiro para Xaviera, e ela deixa a cidade. Candoca se despede de Zé Paulino, que se prepara para viajar com o cavalo ao lado de Tertulinho. Coronel exige que Eudoro denuncie Sabá em seu jornal. Dodôca tem um desmaio, e Otacílio a aconselha a revelar a verdade sobre sua saúde para Candoca. Todos lamentam a morte de Zé Paulino. Tertulinho afirma a Candoca que não teve culpa pelo acidente.



Cara e Coragem

Jonathan conta a Martha que a indústria bélica também queria a fórmula. Rico termina com Márcia. Jonathan comenta com Martha que Leonardo pode estar envolvido na morte de Clarice. Bob decide patrocinar a peça de Andréa. A pesquisadora é aliada de Leonardo, Regina e Danilo. Marcela e Paulo interrogam Pat e Moa. Anita devolve para Jonathan o lenço de Clarice. Joca sofre com a ausência de Olívia. Margareth recebe dinheiro de Danilo e diz a ele que quer o cargo de Jonathan na SG em troca de seus serviços. Martha comunica que Dagmar irá morar com eles, e Regina não gosta da ideia. Pat e Moa têm uma noite de amor. Danilo descobre que Rebeca foi embora de casa.



Pantanal

Zaquieu tranquiliza Filó e Maria Bruaca. Irma admira José Lucas. Tadeu diz a Zefa que não tem intenção de se casar. Zefa e Tadeu ficam juntos pela primeira vez. Filó ampara Zefa, que está arrependida por ter ficado com Tadeu. Filó repreende Tadeu porque o filho não pretende se casar com Zefa. Mariana nota que Irma gosta de estar com José Lucas. Filó diz a José Leôncio que Tadeu dormiu com Zefa.