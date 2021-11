Malhação: Sonhos

Duca defende Gael e acerta Lobão, que revida e consegue fugir da polícia, com o apoio de seus lutadores. Os paramédicos socorrem Gael, que está desacordado no ringue. Karina se atira em direção ao pai, que reage ao ouvir a voz da menina. Todos seguem com Gael para o hospital. Edgard apoia Cobra, que avisa que se afastará por um tempo e voltará para buscar sua família. Lobão alerta Luiz sobre o cerco da polícia e o orienta a fugir. Gael se recupera e volta para casa. Lucrécia insiste para que Jade fique ao lado de Cobra, e Edgard revela que o rapaz não entregou a luta. Jade surpreende Heideguer com Cobra e acusa o advogado de corrupção.

Nos Tempos do Imperador

Zayla provoca Samuel e Pilar. Quinzinho beija Vitória, que desiste de partir. Guebo convida Justina para sair. Pilar revela para Dolores que Samuel é irmão de Tonico. Olu e Cândida descobrem que Zayla é amante de Tonico. Lota faz insinuações sobre Lupita e Borges para Batista. Nicolau vê Nino e Celestina se beijando. Luísa se ressente da união entre Pedro e Teresa. Caxias avisa a Pedro que foi selada a aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai contra Solano Lopez.

Quanto Mais Vida, Melhor

Guilherme conversa com Flávia. A professora se surpreende com o desempenho de Tigrão. Neném pensa em visitar o irmão no presídio. Paula fica arrasada com o comercial do cosmético de Carmem. Odete se enfurece ao ver Jandira vendendo quentinhas no seu ponto de trabalho. Daniel convence Flávia a se entregar e devolver os dólares. Betina procura emprego. Neco ameaça Flávia, que decide fugir com os dólares. Tina não deixa Tigrão brigar com Dênis. Daniel percebe a fuga de Flávia e alerta Guilherme. Marcelo flagra Paula e Neném na sala da empresária. Guilherme impede Flávia de encontrar Neco e Leco.

Um Lugar ao Sol

Ravi foge de Lara. Santiago avisa a Érica que ela pode voltar a dar aulas com Luan. Na intenção de procurar Ravi, Lara diz para Mateus que acompanhará Noca para ajudar a avó na sua mudança para o Rio. Rebeca tem uma sessão de terapia com Ana Virgínia. Érica aceita a oferta de Santiago, que se propõe a conseguir uma bolsa de estudos para Luan. Lara se recorda de Christian ao entrar na casa em que morava no Rio. Noca consegue emprego na cozinha de um restaurante. Lara afirma para Geize que precisa encontrar Ravi para entender o que aconteceu na noite em que Christian foi morto.