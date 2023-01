Mar do Sertão

Timbó insiste que Floro aceite sua proposta antes de fazer qualquer acordo com ele. Lorena e Labibe ajudam a arrumar Candoca. Omar tenta persuadir Maruan a anular seu casamento. José se surpreende com a chegada repentina do Coronel ao Catende. Xaviera ouve Tertulinho pedir para Márcio Castro tirar as terras do Catende de José. Deodora se assusta quando Pajeú a questiona sobre a visita de Vespertino. Jessilaine conta para Sabá e Nivalda que Tertulinho é o novo coronel de Canta Pedra. Labibe e Maruan contam para Zahym e Latifa que se casaram. José tenta convencer Omar a aceitar Labibe e reconsiderar decisão sobre Maruan. Deodora chega com Pajeú à casa de Vespertino. Tertulinho recebe o convite de casamento de Candoca e José.



Vai na Fé

Theo se insinua para Sol. Carlão estranha a demora da esposa em sair da rádio. Sol consegue liberar o elevador e foge de Theo. Carlão agride Theo. Theo pensa em denunciar Carlão, mas Ben não acredita na história que o amigo conta. Jenifer beija Otávio no cinema. Theo é indicado para ganhar um prêmio. Carlão aceita ser o motorista da banda de Lui. Carlão não gosta de ver Sol dançando com Lui, e Wilma o repreende. Ivy se insinua para Carlão. Fred convence Guiga a voltar para casa. Dora aconselha Lumiar a contar para Ben que não quer viajar com ele. Wilma avisa que a banda de Lui fará uma turnê de um mês na Bahia, Carlão não quer que Sol participe.



Travessia

Guerra garante a Brisa que, caso ela convença Oto a aceitar seu acordo, Ari desistirá da guarda de Tonho. Guerra pede para Chiara se manter afastada de Moretti. Brisa reage quando Oto lhe avisa que não dará o depoimento proposto por Guerra. Brisa diz a Marineide que, se perder a guarda de Tonho, não perdoará Oto. Chiara fica sabendo que Guerra chamou Guida para jantar em sua casa. Brisa pede a Vandami para dizer a Oto que se vira sem o namorado. Oto diz a Vandami que não atenderá ao pedido de Brisa e que pagará o preço com o final do relacionamento.