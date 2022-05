Além da Ilusão

Joaquim se desespera com a decisão de Iolanda. Tenório assegura a Benê que não contará a Olívia que ela é filha biológica de Heloísa. Olívia e Joaquim recebem novos tecelões na fábrica. Onofre e Abílio se revoltam contra a nova política de trabalho de Eugênio. Plínio chega à rádio, causando um alvoroço entre suas fãs. Julinha abriga Darcy Vargas e Yedda em sua casa. Davi constata que Iolanda partiu com Toninho e comemora. Isadora delira. Eugênio confessa a Constantino seu temor com relação à fábrica. Onofre propõe uma greve. Úrsula e Joaquim convencem Eugênio a fazer uma compra superfaturada. Davi veste sua máscara para despistar Matias e Isadora o questiona.



Cara e Coragem

Pat salva Moa. Ítalo estranha quando Clarice mente para ele. Pat descobre que o paraquedas de Moa foi sabotado. Ítalo pega um objeto que Clarice escondeu no cemitério. Danilo avisa a Leonardo que mandou alguém procurar a pasta perdida. Uma van bate no carro de Clarice, e Ítalo tenta convencer a empresária de contratar um novo segurança. Moa e Pat encontram a pasta e o homem enviado por Danilo até a caverna. Regina é demitida por Clarice e simula fragilidade ao reclamar com Leonardo. Pat abre a pasta e examina o conteúdo com Moa. Clarice mente para Ítalo e sai com Jonathan. Danilo conhece Bob Wright. Duarte vê Jéssica ajudar uma moça parecida com Clarice. Pat e Moa recebem um vídeo de Clarice. Ítalo é atacado e fica desacordado. Moa e Pat veem na TV uma notícia sobre a morte de Clarice.



Pantanal

Juma lembra a Muda das palavras do Velho do Rio. Levi enfrenta Tenório. Tenório diz a Guta que não pode largar seus outros três filhos. Levi cede à sedução de Maria Bruaca, que acaba desmaiando. Tenório sente ciúmes da mulher. Alcides ameaça Levi, querendo saber o que o peão fez com a patroa. Guta e Zefa sentem pena de Maria Bruaca. Tenório se sente vitorioso ao ver que a mulher reassumiu seu fardo. Guta fica intrigada com a mudança repentina da mãe. Trindade alerta José Lucas para ter cuidado com o interesse do peão por Juma. Alcides diz a Levi que, assim que Tenório voltar de São Paulo, poderá cumprir o que prometeu a Muda.