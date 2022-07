Além da Ilusão

Joaquim guarda o cartaz com a foto de Davi. Leônidas salva Matias de uma queda. Úrsula incentiva Joaquim a conversar com Davi. Heloísa revela a Olívia que Matias é seu pai e implora que ela guarde o seu segredo. Julinha e Constantino escondem a joia do turbante de Valentino. Abel se irrita com o sucesso de Lucinha/Lúcio no jogo de futebol. Felicidade tenta disfarçar as dores na barriga. O time da tecelagem vence. Joaquim avisa a Davi que precisa conversar com ele. Isadora se sente mal, e Violeta ampara a filha. Felicidade sente contrações mais fortes, e Letícia a repreende por esconder a situação. Lúcio revela a Onofre que é uma mulher. Joaquim apresenta Rafael Antunes para Davi.

Cara e Coragem

Alfredo tenta convencer Sossô a esquecer o que Chiquinho disse sobre Pat e Moa. Ítalo pensa em montar uma sala secreta na sede da Coragem.com. Regina mente para Leonardo sobre a conversa que teve com Paulo. Renan discute com Lou. Danilo sugere que Bob faça uma festa em sua mansão. Rebeca grava Chiquinho contando sobre a sua queda da escada e o braço quebrado. Ítalo questiona Jonathan sobre seu casamento com Clarice. Alfredo resolve procurar Moa e tira satisfações com o dublê. Alfredo acerta um soco em Moa, que fica surpreso. Moa diz que ama Pat, mas que ela é apaixonada pelo marido. Pat vê Anita na companhia de dança e se surpreende com a semelhança entre a massoterapeuta e Clarice. Jonathan questiona Ítalo sobre seu relacionamento com Clarice.



Pantanal

Muda aceita se casar com Tibério, e José Leôncio e Filó aceitam o convite para serem padrinhos do casal. Alcides fica escandalizado com a relação de Guta e Marcelo. Marcelo pede ajuda a Guta para investir na fazenda do pai. Irma e Trindade fogem de Tadeu e José Lucas para não serem vistos juntos. Juma e Jove se desentendem. José Leôncio desconfia quando Tenório diz que possui cabeças de gado que recebeu como pagamento de uma antiga dívida. Mariana percebe que Irma se encantou por Trindade. Jove decide viver na tapera. Zuleica fica surpresa ao ver que Marcelo chegou do Pantanal, acompanhado de Tenório e Guta.