Leônidas consegue acalmar Matias. Violeta, Heloísa, Isadora e Davi combinam o casamento dos dois. Julinha reconhece um trambiqueiro no cassino e convence Constantino a contratá-la. Abel fornece informações a Joaquim sobre os funcionários da tecelagem. Emília ouve a conversa de Matias com Isadora. Eugênio fica esperançoso com o início da expansão da tecelagem, sem saber que Joaquim e Úrsula sabotaram as máquinas. Todos acreditam que Josiel roubou o dinheiro do time de futebol, e Abel comemora. Emília revela a Joaquim que Isadora dormiu com Rafael antes do casamento. Joaquim agride Rafael e garante a Úrsula que terá Isadora de volta.

Olívia pergunta se Lou contou para Pat que ela é sua irmã. Pat se desespera ao saber que Alfredo está no hospital. Samuel se emociona quando Paulo mostra a foto dele com Clarice. Pat procura por notícias do marido. Ângelo não deixa Samuel ir com Paulo até a delegacia. Moa descobre que Rebeca levou Chiquinho para casa. Duarte se irrita com as ordens que recebe de Cleide. Leonardo mente para Martha sobre a demissão de Regina. Alfredo acorda, e Pat se emociona. Ítalo vai atrás de Samuel. Moa fica abalado ao ver Danilo brincar com Chiquinho na casa de Rebeca. Pat vai para a casa de Moa, e Ítalo aparece para falar sobre Samuel.



José Lucas leva Juma para a tapera, depois que a jovem atira para salvar o marruá da mira do peão. Levi desconfia do interesse repentino de Alcides por gado. O Velho do Rio revela a José Lucas que ele é um Leôncio. Juma tenta evitar a atração que sente por José Lucas. Jove fica atônito quando José Lucas lhe diz que Juma foi caçar marruá com ele. José Lucas chama José Leôncio de pai, e ambos se emocionam. Zefa flagra Maria Bruaca e Levi juntos. Alcides combina com Tenório os próximos passos para o roubo do gado e a morte de Levi.