Mar do Sertão

Daomé se preocupa com o sentimento de vingança de Zé Paulino, que afirma que irá embora, mas voltará para fazer justiça. Passam-se dez anos. Tertulinho diz a Candoca que Deodora dará uma festa para comemorar o aniversário de casamento dos dois. José se prepara para voltar ao sertão com Maruan. Manduca pede que Tertulinho fale sobre seu pai Zé Paulino. Laura chega a Canta Pedra. Candoca confessa a Lorena que jamais esqueceu Zé Paulino. José descobre que Daomé morreu. Laura diz ao Coronel e a Tertulinho que tem interesse nas terras de Timbó. José acode Candoca, que sofre um acidente com o cavalo Maroto.



Cara e Coragem

Martha questiona Anita sobre seu envolvimento com Ítalo e elogia o ex-segurança. Luana percebe uma lágrima escorrer dos olhos de Clarice. Jonathan descobre que Margareth está tentando completar a fórmula de magnésio. Andréa arma um encontro para que Bob finalmente conheça Olívia. Gustavo se surpreende quando Danilo não se opõe à decisão de retirar seus negócios de sua administração. Regina manda Dagmar deixar a casa de Martha. Danilo apresenta relatórios de crescimento dos negócios e Gustavo pensa em desistir de afastá-lo como administrador. Ítalo conta para Pat e Moa que a polícia quer saber mais sobre a fórmula de magnésio. Lou pede para participar da reunião de sócios da Coragem.com, e Moa e Rico ficam apreensivos.



Pantanal

José Leôncio, os filhos e os peões saem em busca de José Lucas. O Velho do Rio retira a bala de José Lucas. Irma sente que José Lucas está vivo em um lugar seguro. Mariana fica assustada com as premonições de Irma. Juma e Jove vão até a tapera e encontram vestígios de sangue na rede. José Leôncio fica arrasado com a falta de notícias de José Lucas. Alcides diz a Zaquieu que acha que José Lucas está morto. Guta desconfia de Solano. Irma afirma que José Lucas não está morto, mas não será encontrado. O Velho do Rio ignora os chamados de Juma.