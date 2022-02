Além da Ilusão

Davi se apresenta para os convidados e Elisa se encanta por ele. Matias fica contrariado com o show. Elisa e Davi dançam juntos. Matias expulsa Davi da festa da filha. Elisa e Davi pensam um no outro. Elisa pede que Augusta entregue uma carta para Davi e Isadora vê tudo. Violeta descobre que o engenho está em decadência e Heloísa tenta convencer a irmã a aceitar se associar a Eugênio. Elisa e Davi se encontram e Isadora observa os dois. Amadeu convida Davi para se apresentar no Palace Cassino e ele pensa em como avisar a Elisa. Matias encontra Davi na porta do hotel e o ameaça.

Quanto Mais Vida, Melhor

A Morte conversa com Neném, Paula, Flávia e Guilherme. Roni insiste para que Tina consuma bebida alcoólica. Tetê avisa a Osvaldo que Edson quer voltar para Nedda. Joana sai para jantar com Marcelo. Flávia se declara para Guilherme. Carmem se enfurece ao saber que Gabriel voltou com Flávia. Guilherme e Rose discutem, e Tigrão fica irritado. Roni se faz de vítima para Nedda. Carmem exige que Paula se afaste de Neném. Flávia e Odete encontram Juca na rua. Neném revela para Nedda que não é o pai de Tina.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato tenta convencer Bárbara a fazer o tratamento psiquiátrico. Felipe fica sabendo do paradeiro de Júlia. Rebeca não aceita as desculpas de Breno. Felipe sugere a Júlia que se interne. Christian/Renato pede um tempo a Ravi para resolver sua situação com Bárbara. Roney invade a casa de Santiago e exige que Stephany volte para ele.