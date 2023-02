Mar do Sertão

Candoca acredita que tenham atentado contra a vida de Omar. Timbó repreende Tomás por ter perdido seu emprego. Tereza se revolta e agride Kaled Zafir por ter importunado Rosinha. Márcio descobre que a gravidez de Cira é falsa. Tereza e Rosinha reparam em um frasco com líquido desconhecido que estava com Kaled, e Candoca deduz que é veneno. Sabá Bodó teme ser descoberto por suas falcatruas. Kaled é preso. Labibe é oficialmente aceita na família de Maruan. Deodora humilha Pajeú na frente de Vespertino. Firmino anuncia que José retomou seu posto de CEO na JM/Chaddad.



Vai na Fé

Sol tenta disfarçar a tristeza na frente de Bruna. O produtor da turnê elogia o show de Lui e as bailarinas. Érika ouve o desabafo de Lui por causa de Sol e conta para Anthony, que publica uma matéria em seu blog. Yuri fica emburrado quando Otávio abraça Jenifer. Algumas semanas se passam. Marlene se recupera, e Sol volta a trabalhar com Bruna vendendo as quentinhas. Érika incentiva Anthony a publicar uma nota acusando Lui de acabar com uma festa. Ben faz uma descoberta sobre o caso de Dezirê. Lumiar confessa ao marido que não quer ter filhos. Sol e Ben se reencontram.



Travessia

Ari visita Cidália e omite sobre explosão de bomba no carro. Ari pede à enfermeira que concentre nele as informações sobre Cidália e Guerra. Talita reage quando Gil cogita que alguém de confiança da empresa possa ter colocado a bomba no carro de Guerra. Ari convence Dina a lhe dar a chave do escritório de Guerra. Isa procura Dante para conversar sobre o problema familiar que está vivenciando em casa. Helô desconfia de que Moretti possa ter um acordo com Guerra. Ari mente para Chiara e não diz que vai ao hospital visitar Guerra. Pilar coloca uma droga na bebida de Creusa. Guerra acorda da sedação e, pensando estar com Chiara, revela a Ari que guarda informações em uma parede falsa no seu quarto.