Malhação: Sonhos

Karina desconfia de que Ernesto seja funcionário do laboratório em que foi realizado o exame de DNA. Dalva passa mal, e Duca a leva para o hospital. Sol e Pedro comunicam o fim da banda, e Nando avisa que eles podem ser desclassificados da Batalha Musical. Heideguer e Lobão pensam em uma forma de convencer Duca a entrar em seu esquema de apostas. Lobão descobre que Karina está com o celular de Pedro. A cirurgia de Dalva é bem-sucedida. Karina descobre que o altar de Lobão está vazio. Gilda revela a Mari que Franz irá atrás dela e de Joaquim.

Nos Tempos do Imperador

Lupita e Batista acodem Quinzinho. Cândida prevê a aproximação de Zayla e Tonico. Luísa aconselha Gastão a amar o Brasil para se aproximar de Isabel. Caxias alerta Pedro sobre o comportamento de Gastão na Câmara. Lupita e as crianças explicam a Vitória as armações de Quinzinho. Lota impede que Bernardinho conte a Batista sobre o beijo em Quinzinho. Gastão pede perdão a Isabel. Cândida pede que Zayla se afaste de Tonico. Pilar confronta Tonico. Luísa termina seu romance com Pedro.

Pega-Pega

Dom afirma a Madalena e Cristóvão que, por ele, não denunciaria Sabine. Lourenço diz a Antônia que descobriu que o álibi de Lígia para o dia da morte de Mirella é falso. Antônia escuta uma conversa suspeita de Nina e conta a Domênico. Dom garante a Eric que ele ainda é seu sócio. Cíntia pede demissão do hotel e conta a Nelito que está namorando Lourenço. O Juiz inicia a audiência referente ao furto ocorrido no Carioca Palace.

Um Lugar ao Sol

Renato fica agitado ao se lembrar do atropelamento que causou. Ravi é acusado de roubo e detido equivocadamente. Renato é pego por policiais depois de comprar drogas no apartamento de Rui. Christian se desespera ao saber o valor da fiança para tirar Ravi da cadeia. Bárbara paga a fiança de Renato e põe fim ao relacionamento. Elenice deixa Renato apreensivo ao avisar que a situação financeira da família está mal. Renato promete a Bárbara que vai parar de beber e usar drogas. Anchieta despede Christian, que decide procurar um traficante para tirar Ravi da cadeia. A mochila de Christian é roubada. Christian diz a Lara que terá que fugir da cidade, e avisa à namorada que ela e Ravi correm perigo. Lara decide fugir com Christian e Ravi para a casa de sua avó. Christian vê Renato em um carro conversível.