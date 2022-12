Mar do Sertão

Joel afirma estar ao lado de José. Tertulinho exige que o Coronel liberte Deodora de seu quarto. Rosinha se sente traída por Tomás e pede que o rapaz devolva todo o dinheiro doado por Maruan. Manduca fica chateado com a briga dos adultos da família, e Candoca conforta o filho. Dagmar incentiva Lorena a acreditar mais em si mesma. Cira sugere que Anita visite Notória Alva. Joel se hospeda na pousada de Quintilha. Tertulinho arma com Mirinho para incriminar José para Candoca.



Cara e Coragem

Anita afirma a Clarice que não mexeu no conteúdo da caixa. Renan pede que Lou o ajude a voltar para a Companhia de Dança. Moa fica abalado quando Pat fala sobre Rômulo. Kaká expulsa Renan da Coragem.com. Luana avisa a Clarice sobre o sumiço de Leonardo. Regina cobra de Alexei o pedido que fez a ele sobre Clarice. Leonardo entrega uma roupa sua para uma pessoa em situação de rua. Martha implora que Ítalo a ajude a encontrar Leonardo. Danilo reclama com Clarice sobre a falta de informações disponíveis da SG. Ítalo supõe que Leonardo tenha fugido, e Martha se preocupa. Andréa e as mulheres do grupo de apoio abordam Célia na rua e a questionam sobre o golpe em Rebeca. Milton leva Andréa até sua casa para ficar com Moa, Chiquinho, Sossô e Gui. Pat e Rômulo se beijam. Alfredo fala para Olívia que fez vasectomia, e ela o questiona sobre o nascimento de Sossô.



Travessia

Stenio aconselha Rudá a não comentar com ninguém sobre o atropelamento. Juliana avisa a Brisa que o Juiz mandou requisitar o inquérito que resultou na prisão da cliente. Stenio deixa claro para Moretti que sabe que foi o cliente quem atropelou o rapaz que pensava ser Oto. Gil e Ari estranham a reação de Guerra ao sugerirem uma entrevista com Débora para o projeto do livro da construtora. Guerra promete a Tonho colocar um ar-refrigerado no quarto do menino na casa de Brisa. Cidália manda Ari esquecer a ideia de entrevistar Débora. Helô diz a Juliana que Brisa pode apontar Oto como culpado, ao explicar ao Juiz o motivo de sua prisão. Leonor diz a Cotinha que a viagem com Caíque deu errado.