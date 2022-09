Mar do Sertão

Cira divulga a notícia de que Zé Paulino não morreu. Tertulinho aluga uma espingarda com Mirinho, e Deodora convence o filho de que é preciso se livrar de Adamastor. Floro Borromeu anuncia que abrirá uma investigação sobre o caso de Zé Paulino. José pede que Laura encontre Maruan. Candoca discute com José, que se magoa ao ver que a ex-noiva descartou sua aliança. Timbó repreende Mirinho por expulsar Maruan de sua casa. Tertulinho e Deodora revelam ao Coronel que Zé Paulino está vivo. Manduca questiona o pai e o avô sobre Zé Paulino.



Cara e Coragem

Ítalo faz um comentário que deixa Leonardo perturbado. Pat resolve conversar com Gui sobre Moa. Renan destrata Enzo na frente dos bailarinos. Isis sente-se mal, e Marcinha se preocupa com a amiga. Gui foge de casa. Lucas mente para Olívia e diz que não receberá a bolsa de estudos de Bob. Moa e Andréa se encontram na reunião com o diretor de um novo comercial. Pat e Sossô procuram por Gui. Hugo consola Andréa, que chora por causa de Moa. Alfredo avisa a Pat sobre Gui e ela vai ao encontro do filho. Ítalo questiona Anita sobre Jonathan. Gui pede para morar com Alfredo.



Pantanal

Tenório conta a Renato que quer as terras de José Leôncio. Renato leva Solano para conhecer José Leôncio. Tenório escuta Zuleica dizer a Renato que Marcelo não é seu irmão por parte de pai. Tenório exige uma explicação de Zuleica. Maria Bruaca avisa a Alcides que depois do divórcio eles ficarão juntos. Alcides diz a Maria Bruaca que deseja ver Tenório morto. Muda insiste para Tibério matar Tenório. Alcides sonha com Trindade, dizendo ao peão para não se esquecer de seu pai. Tenório avisa a Solano que ele foi pago para executar o serviço.