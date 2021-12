Nos Tempos do Imperador

Tonico disfarça a tensão para Samuel. Lota se revolta com Quinzinho e Vitória, acreditando que os dois são irmãos. Tonico afirma a Nino que se vingará de Samuel, e pede permissão a Pedro para se retirar da guerra. Batista sofre com a doença, e Dolores conforta Nélio. Pilar alerta Bernardinho para o estado grave de Batista. Augusto informa que o exército paraguaio está batendo em retirada. Solano garante a Elisa que não se renderá.

Quanto Mais Vida, Melhor

Celina encoraja Joana a contar a verdade sobre o projeto para Rose. Neném faz um gol durante o teste, e Trombada manda Chicão machucá-lo. Neco e Leco obrigam Flávia a aceitar participar de um novo plano de Cora. Cora tem um encontro íntimo com Roni. Soraia vê Tigrão marcando de ver Tina na pista de skate. Joana descobre que as mães estão à espera na nova ala para crianças na clínica e fica apreensiva. Rose arruma as malas para a viagem com Guilherme. Tina chega à pista de skate e vê Soraia e Tigrão se beijando. Murilo não consegue impedir Flávia de sair com Leco e Neco, e Betina avisa a Neném. Joana liga para Rose no aeroporto, e Guilherme se desespera.

UmLugar ao Sol

Christian/Renato ameaça Túlio de revelar suas falcatruas a Santiago. Ravi confirma a Christian/Renato que Túlio sabe a verdade sobre o amigo. Christian/Renato se surpreende ao chegar à Redentor e saber que sua mesa foi transferida para a sala de Túlio. Christian/Renato avisa a Ravi que vai ter que cumprir as ordens do Túlio e demiti-lo. Nicole avisa a Bárbara que conseguiu alugar a cobertura que era da mãe delas. Elenice avisa a Alípio que eles terão que se mudar. Túlio avisa a Christian/Renato que ele assumirá as irregularidades do executivo. Lara aborda Christian/Renato na saída da Redentor.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.