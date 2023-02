Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 11 de fevereiro de 2023 Em Travessia, Chiara acusa Brisa de ainda estar interessada em Ari

Mar do Sertão Deodora chantageia Vespertino e Floro para não denunciar o roubo do dinheiro do hospital. Padre Zezo se despede da pastora Dagmar. Candoca e Tereza conseguem fazer Lorena considerar a ideia de conversar com Dagmar. Timbó avisa a Tereza e Joca que eles irão a um shopping center na capital. Tertulinho fala para Xaviera que não vai ao casamento de José ...