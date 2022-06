Além da Ilusão

Iolanda revela que dormiu com Rafael, e Isadora se revolta. Violeta anuncia que não haverá mais casamento. Heloísa e Violeta tentam convencer Isadora a perdoar Rafael. Iolanda chantageia Rafael e o obriga a se casar com ela. Julinha exige que Arminda lhe consigo um papel na radionovela. Francisco afirma que não gosta da amizade entre Leopoldo e Plínio. Augusta e Abílio se casam. Violeta conversa com Rafael. Joaquim observa Isadora. Leônidas questiona Matias sobre Olívia. Isadora desmaia e cai dentro do lago.



Cara e Coragem

Ítalo garante a Paulo que Clarice foi assassinada. Olívia acerta com Anita para ela começar a trabalhar na Cia de Dança, e Lucas comemora. Teca pressiona Bob Wright para comprar uma de suas telas. Danilo percebe a saia justa e decide salvar o farsante. Jonathan dopa Moa e consegue fugir. Pat chama Rico para atuar no lugar de Moa na filmagem do comercial de pneus. Leonardo observa Martha aos beijos com Vini. Rico propõe uma sociedade com Pat e Moa para abrirem a agência de dublês, Coragem.com. Jarbas avisa a Ítalo que saiu o laudo da carta que Samuel deixou com o delegado. Anita tenta esconde uma tatuagem no tornozelo igual a de Clarice.



Pantanal

Levi tenta atirar em Juma, mas a moça o desarma, obrigando-o a deixar a tapera. José Lucas diz a Jove que ele deveria ir atrás de Juma. Juma sente saudades de Jove. Alcides conta a Maria Bruaca que Levi tentou matá-lo. Trindade ajuda Jove no treino para ganhar a disputa com os irmãos. Alcides conta a Guta tudo o que Tenório fez e revela que foi para a fazenda para matar o pai da jovem. Tenório conta a sua segunda família que Maria Bruaca descobriu sobre eles. Zuleica diz a Tenório que tem pena de Maria Bruaca. Jove vai buscar Juma e fica sabendo que Levi esteve na tapera.