Além da Ilusão

Isadora liberta Elisa, que procura Davi. Matias ameaça Davi. Violeta tem um mau pressentimento e tenta falar com as filhas. Elisa tenta defender Davi. Matias acusa Davi de matar a Elisa. Davi é preso. Matias pede para Raimundo ajudá-lo a incriminar Davi. Os funcionários da fazenda se reúnem com Benê. Romana conta para Artur o que sabe sobre a morte de Elisa. Matias envia um telegrama para comunicar a Violeta a morte de Elisa. Artur decide defender Davi. Matias culpa Isadora pela morte de Elisa. Afonso é enterrado. Matias reclama com Raimundo da soltura de Davi. Davi aparece na capela onde o corpo de Elisa está.



Quanto Mais Vida Melhor

Guilherme tenta beijar Flávia, que o repele. Juca ganha dinheiro no jogo. Tigrão e Tina têm sua primeira noite de amor. Teca confabula com Roni contra Neném. Osvaldo encontra Edson. Celina divulga o vídeo do beijo entre Neném e Rose. Tigrão e Guilherme se espantam ao verem o vídeo de Rose na internet. Roni afirma a Flávia que ela não deixará a Pulp Fiction. Paula mente quando Neném tenta terminar o noivado dos dois.



Um Lugar ao Sol

Santiago pede a Elenice que se retire de sua casa. Santiago e Érica se casam. Santiago se prepara para anunciar seu sucessor na Redentor. Santiago revela que escolherá um profissional fora do ambiente familiar para presidir a Redentor. Ruth sugere que Túlio desvie dinheiro da Redentor enquanto Santiago estiver em lua de mel. Teodoro procura Christian/Renato para dizer que Elenice está tramando algo contra Lara.