Nos Tempos do Imperador

Teresa se assusta ao ver Solano, que ameaça os imperadores do Brasil. Isabel e Gastão se amam. Guebo revela sua admiração por Samuel. Pilar e Dolores decidem não vender sua fazenda. Exultante, Augusto revela que conseguiu a permissão para se casar com Leopoldina. Quinzinho conta a Lota que ela foi enganada por ele e Vitória. Samuel recebe mais uma ameaça dos coronéis e decide interromper suas obras. Luísa aconselha Pedro a evitar uma guerra com Solano, mas Caxias avisa que as tropas brasileiras já chegaram ao Uruguai.

Pega Pega

Bebeth incentiva Douglas a lutar por Gabriel. Siqueira pede para Antônia voltar à polícia, mas a investigadora afirma que está feliz com sua escolha de ficar com Júlio. Maria Pia diz a Madalena que está´ difícil ficar em casa sem sua presença. Rogério avisa a Maria Pia que Malagueta quer vê-la. Malagueta pergunta a Maria Pia o motivo de ela não ter lhe dito que gerou Bebeth.

Um Lugar ao Sol

Ravi tenta demover Christian/Renato de se casar, sem sucesso. Durante o casamento, Noca joga tarô para a neta e a aconselha a matar o amor que sente por Christian. Rebeca e Túlio discutem. Ilana fica preocupada com o comportamento de Rebeca. Lara afirma à avó que quer deixar o Rio de Janeiro. Ravi se despede Lara dizendo que o Christian que ela conheceu está morto. Ravi leva Bárbara e Christian/Renato para o aeroporto. Bárbara é rude com Ravi, e Christian/Renato repreende a esposa. Christian/Renato liga para o celular de Ravi para pedir desculpas pelas palavras de Bárbara e fica surpreso ao ouvir a voz de Santiago.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados