Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o Coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodora. O Coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Floro pede que Eudoro escreva uma matéria sobre ele na Gazeta. Xaviera se apresenta como assessora de Timbó na reunião com Floro e Vespertino. Deodora sugere que o Coronel seja interditado e convoca uma reunião com Márcio Castro, Ismênia e Tertulinho. Floro e Vespertino tentam tirar as terras de Timbó. Deodora se enfurece quando Tertulinho se recusa a aceitar a interdição do Coronel. Deodora procura Pajeú e exige que ele atente contra a vida de José.

Oto dispensa Ari, dizendo que não tem nada para falar com Guerra. Stenio diz a Laís que se sente incomodado de saber que Helô mantém em sua casa anotações sobre a localização do cofre. Pilar aceita trabalhar na casa de Helô. Dante pergunta a Ari se foi Guerra quem pediu para o ex-aluno sondar sobre a pesquisa. Rudá conta a Guida que viu Moretti com uma mulher loura. Sara pressiona Cidália para usar sua influência com Bia e acessar os arquivos do hospital em que Débora se internou. Núbia fica paralisada ao notar que foi flagrada por Chiara durante sua conversa ao telefone com Brisa.