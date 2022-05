Além da Ilusão

Rafael garante a Iolanda que jamais deixará de amar Isadora. Enrico convence Emília a dar golpes com fichas falsas do cassino. Lorenzo volta atrás e disfarça sua confissão sobre Bento, mas Giovanna desconfia. Rafael pede que Iolanda deixe a cidade com Toninho. Isadora chora nos braços de Heloísa. Filipa aconselha Silvana sobre seu amor por Bento. Constantino sofre com dores na coluna. Matias tenta se aproximar de Isadora, mas acaba tendo um novo surto. Inês apresenta Nelsinho a Isadora. Joaquim e Davi sentem ciúmes ao ver Isadora com Nelsinho.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Ingrid reconhece a roupa de Paula em Odete. Flávia estranha que Paula saiba o nome de seu pai. Tina é hostil com Neném. Guilherme e Tigrão impedem Nedda de atacar Celina. Tina se encontra com Roni, e Cora fica irritada. Daniel questiona Guilherme sobre seu encontro com a Morte. Paula oferece dinheiro para Odete. Flávia estranha a relação entre Paula e Odete. Tina confronta Neném. Juca reconhece Paula. Rose passa no teste da redação de TV. Tina chega para o jogo e questiona Neném sobre a escolha da jogadora. Juca pergunta se Paula é Eliete. Guilherme sente-se mal enquanto dirige ao lado de Flávia.



Pantanal

Trindade diz a José Leôncio que o Velho do Rio poder ser Joventino. José Leôncio conta para Tibério a história que viveu com Generosa. O Velho do Rio observa José Leôncio. Trindade alerta Levi sobre Tibério. Nayara posta uma mensagem sincera em seu perfil, que repercute na rede social. Os funcionários de Mariana reclamam do salário. Juma avisa a Jove que ele está livre para ir embora. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro deveria agradecer por ter dois filhos que não brigam por herança. O Velho do Rio chama Jove de neto. Jove deixa Juma, José Leôncio, Muda e Tibério estupefatos ao aparecer galopando sobre um cavalo.