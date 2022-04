Além da Ilusão

Joaquim inventa uma história para a diretora do orfanato. Violeta confessa seu sentimento de culpa a Heloísa. Úrsula reconhece o broche de Violeta embaixo da cama de Eugênio. Joaquim pensa em um plano contra Rafael. Santa promete comprar uma rádio para Enrico e apresentá-lo a sua família. Lorenzo é ajudado por um lavrador italiano. Para procurar por Lorenzo, Silvana disfarça Bento como um padre franciscano. Matias melhora com o tratamento de Leônidas. Joaquim faz uma proposta a Iolanda e Margô. Matias reconhece Romana, e Augusta salva Davi. Isadora não gosta de saber que Rafael já teve um grande amor. Úrsula aconselha Joaquim sobre como ganhar a confiança de Iolanda.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme/Flávia se sente mal e é amparado por Teca. Ingrid avisa a Neném/Paula da presença de Rose em sua casa. Neném/Paula beija Paula/Neném na frente de Rose. Paula/Neném tenta convencer Rose do amor de Neném. Torres e Prado encontram as máquinas caça-níqueis na padaria de Juca. Carmem ouve Paula/Neném e Neném/Paula conversando e fica espantada. Chega o dia do casamento de Guilherme/Flávia e Flávia/Guilherme.

Pantanal

José Leôncio conta histórias sobre o seu pai em volta da fogueira. Levi tenta intrigar Tadeu com o irmão. Joventino chama Irma para ir com ele para o Pantanal. José Leôncio avisa a Filó que não quer que o filho saiba que tem um irmão. Guta decide sair e Alcides se prepara para ir com ela. Tenório pensa em juntar a filha com Joventino. Tadeu leva Joventino para a fazenda. Juma se assusta ao ver o avião. Joventino e Zé Leôncio se abraçam emocionados. Madeleine se lamenta com Gustavo. Joventino e José Leôncio começam a perceber suas diferenças.