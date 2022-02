Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 17 de fevereiro de 2022

Além da Ilusão Gaspar atrapalha a fuga, e Davi se desespera. Isadora se anima com seu trabalho. Violeta avisa a Joaquim que um novo gerente administrativo irá chegar à fábrica. Davi e Gaspar escapam da viatura. O editor do jornal é preconceituoso com Bento, e Lorenzo defende o amigo. Úrsula briga com Arminda na frente de Isadora. Davi e Rafael, o novo gerente administrat...