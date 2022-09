Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 17 de setembro de 2022

Mar do Sertão Candoca agradece Xaviera por cuidar de Manduca. José pede que Candoca explique sua história ao filho. Timbó furta o anel de Latifa, que estava com Cajuína. José agradece Xaviera e a contrata para trabalhar com ele. Maruan procura José e explica tudo o que lhe aconteceu. Candoca revela a história de José para Manduca. Xaviera e Laura têm uma discus...