Nos Tempos do Imperador

Tonico revela a identidade de Samuel e afirma que o rapaz assassinou seu próprio pai. Luísa tenta defender Samuel, e Tonico a acusa de cúmplice. Pedro desconfia de Samuel. Borges prende Samuel, que garante a Tonico que o assassino de Ambrósio é Salustiano. Pilar se desespera e segue Samuel até a delegacia. Teresa estranha a ausência de Celestina. Zayla passa mal ao saber que Tonico desmascarou Samuel, e o deputado desconfia. Clemência se revela para Prisca e Hilário, e Vitória confronta a rival. Quinzinho impede Vitória de acusar Clemência pelo roubo de seus imóveis. Luísa revela toda a verdade a Pedro. Tonico mente para Olu e Cândida e afirma que foi Zayla quem lhe contou sobre Samuel.

Quanto Mais Vida, Melhor

Rose revela a Joana sua história com Neném. Guilherme é rude com Flávia, que pede para ficar na casa de Murilo. Guilherme manipula Tigrão para Rose aceitar que ele volte para casa. Odete obriga Juca a mandar Flávia embora. Paula dá um emprego para Flávia. Trombada elogia Neném. Rose observa a família animada e fica incomodada. A noiva de Trombada aparece no treino e se insinua para Neném. Rose afirma ao marido que não vai mais dormir com ele. Guilherme pensa em Flávia. Teca tenta agarrar Neném no vestiário, enquanto Trombada se aproxima.

Um Lugar ao Sol

Ravi usa o dinheiro de sua rescisão para pagar a fiança de Adel. Bárbara teme que Janine conte a verdade para Christian/Renato. Felipe e Julia trocam confidências. Lara desconfia de que Noca tenha algum interesse no casamento com Napoleão. Antônia fica sabendo por Janine que o texto vencedor do concurso é de sua autoria. Alípio mostra uma foto para Christian/Renato, que percebe que Elenice e o noivo estão na cobertura da mãe de Bárbara. Elenice chantageia Christian/Renato. Santiago anuncia que a coletiva de imprensa da Redentor será feita por Christian/Renato, deixando Túlio contrariado. Bárbara mostra a Nicole a mensagem que Antônia deixou, dizendo que procurará a organização do concurso. Nicole aconselha Bárbara a contar a verdade. Ao chegar à Redentor, Christian/Renato vê Túlio caído no chão e hesita em socorrer o rival.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.