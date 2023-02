Mar do Sertão

Labibe atende Firmino e disfarça a presença de Lorena. Firmino se aconselha com Maruan. Lorena diz a Labibe que não gosta de Firmino. A mando de Nivalda, Cira pede emprego na casa de Timbó. Deodora exige que Vespertino inclua os impostos à igreja nas novas taxas, a fim de prejudicar a pastora Dagmar. Nivalda se oferece para ajudar Tereza com o jantar, ao saber que o convidado dela trabalha com pedras preciosas. Tertulinho tira satisfações com Deodora por causa dos impostos que ela mandou cobrar na fazenda. Noé chega para o jantar na casa de Timbó. Xaviera se preocupa quando Tertulinho declara guerra contra Deodora.

Vai na Fé

Ben reconhece Carlão nas fotos sobre o caso. Jenifer entrega o trabalho feito para Guiga e percebe que esqueceu de salvar o seu. Theo se preocupa quando Ben conta que falou com uma das vítimas do acidente. Lumiar chora com a possibilidade de Ben encontrar Sol, e Theo tenta consolar a amiga. Ben liga para Marlene e fala sobre o seguro do caminhão, mas ela acredita tratar-se de um golpe. Lumiar questiona Guiga e Jenifer sobre seus trabalhos. Bruna convence Sol a ir ao escritório de Ben. Yuri decide ajudar Jenifer a encontrar seu suposto pai. Lumiar se desespera ao descobrir que Ben convidou a família de uma vítima do acidente para morar em sua casa.

Travessia

Dante pergunta a Oto se ele se sente confortável de encontrar Brisa, mesmo disfarçado com a máscara de Carnaval. Stenio avisa a Moretti que Guida pediu a revogação da medida protetiva. Helô tem acesso à escuta do celular de Moretti e descobre que Stenio e o empresário podem estar sendo vítimas de chantagem. Brisa fala mal de Ari para Chiara. Brisa se fantasia de colombina, sem saber que o pierrô mascarado que está próximo a ela é Oto.