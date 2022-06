Além da Ilusão

Isadora afirma que não ama Joaquim, mas aceita se casar para limpar sua reputação. Letícia se desculpa por beijar Lorenzo. Plínio garante a Leopoldo que os livrará das chantagens de Mariana. Giovanna se preocupa com Lorenzo por conta de Letícia. Silvana beija Bento, mas não é correspondida. Benê convence Fátima a contar a verdade para Olívia. Davi vê Isadora com Joaquim e descobre que a amada aceitou se casar com o vilão. Iolanda pressiona Joaquim para montar sua peça. Mariana entrega a Francisco uma carta que Plínio escreveu para Leopoldo. Fátima confessa a Olívia que adotou a filha. Eugênio reencontra Dirce. Davi diz a Isadora que Joaquim não a ama e quer apenas ser o herdeiro da fábrica.



Cara e Coragem

Pat pensa em como se aproximar de Andréa Pratini. Dalva vê o broche em forma de flor igual ao de Clarice nas bijuterias de Anita. Lou discute com Joca. Andréa dispensa o trabalho de Pat como dublê na gravação do comercial, e Moa fica preocupado. Olívia repreende Joca por seu comportamento com Lou. Martha questiona Leonardo sobre seu relacionamento com Regina e decide investigar a moça. Moa confunde Andréa com Pat e começa a puxar conversa com a atriz. Andrea pergunta a uma produtora se Moa é solteiro. Joca pede a Olivia pra fazer Lou desistir da ideia de ser amiga de Pat. Baby mostra as fotos de Duarte como faxineiro para Danilo, que delira. O comercial com Andréa é um sucesso e Pat fica enciumada. Danilo questiona Bob sobre a tela que ele doou para o leilão na frente de Teca e Gustavo. Pat sente ciúmes de Andréa com Moa. Anita percebe Samuel olhando para ela e se incomoda.



Pantanal

Tenório manda Alcides roubar o gado sem marca das terras de José Leôncio. Maria Bruaca diz a Guta que o que Tenório fez com ela não tem perdão. Zefa flagra Maria Bruaca no quarto de Alcides. Jove conhece Davi e Matilde. José Lucas comenta com Juma que precisa encontrar o Velho do Rio.