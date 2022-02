Além da Ilusão

Gaspar atrapalha a fuga, e Davi se desespera. Isadora se anima com seu trabalho. Violeta avisa a Joaquim que um novo gerente administrativo irá chegar à fábrica. Davi e Gaspar escapam da viatura. O editor do jornal é preconceituoso com Bento, e Lorenzo defende o amigo. Úrsula briga com Arminda na frente de Isadora. Davi e Rafael, o novo gerente administrativo da tecelagem, embarcam no mesmo trem. Lorenzo usa suas economias para ajudar Bento. O trem em que Davi e Rafael estão se envolve em um acidente.



Quanto Mais Vida Melhor

Leco e Neco invadem o apartamento de Juca. Joana e Carmem discutem por causa de Marcelo. Carmem convence Gabriel a se vingar de Flávia. Paula aconselha Ingrid a lutar para ficar com Murilo. Odete e Juca confessam a Flávia que venderam o anel que Gabriel havia lhe dado. Carmem se insinua para Chicão. Soraia provoca Tina. Roni chantageia Jonas. Teca coloca o líquido adulterado na água de Neném. Cardoso reclama da Juíza escolhida para cuidar do caso de Guilherme. Gabriel oferece um emprego para Juca. Flávia procura Rose. Guilherme vai ao encontro de Tigrão. Teca entrega para Neném a garrafa com a água adulterada.



Um Lugar ao Sol

Bárbara e Nicole seguem o carro de Christian/Renato. Christian/Renato pede desculpas a Lara pela atitude de Elenice. Bárbara e Nicole veem quando Christian/Renato beija Lara. Nicole não deixa Bárbara ir ao encontro de Christian/Renato. Bárbara cobra de Elenice o fato de ela nunca ter dito à nora sobre o caso de Christian/Renato com Lara. Ravi fica comovido com o relato de Thaiane sobre seu pai. Thaiane experimenta o anel que Noca deu a Lara.