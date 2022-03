Além da Ilusão

Isadora despista Joaquim. Violeta afirma a Isadora que a filha está apaixonada por Rafael. Matias tem uma crise ao ver Clarinha e Heloísa tenta acalmar a menina. Úrsula exige que Joaquim conquiste o amor de Isadora. Davi garante que está ao lado de Olívia. Padilha alerta os soldados sobre a proximidade do embarque para a Itália, e Lorenzo e Bento se preocupam. Joaquim abre mão de seu salário para o conserto da fábrica, e Davi aproveita para conseguir o aumento para os tecelões. Arminda não consegue escrever para Marco e Julinha insinua que ela não está apaixonada pelo piloto. Davi diz a Isadora que a ama.

Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném/Paula impede Paula/Neném de contar a verdade para Rose. Tucão manda Guilherme/Flávia se afastar de Flávia/Guilherme. Guilherme/Flávia pensa em um jeito para salvar Flávia/Guilherme do noivado com Tucão. Daniel chama Joana para examinar Celina, que fica irritada. Marcelo se declara para Joana e pede para cuidar do filho que ela está esperando. Neném/Paula, Guilherme/Flávia e Paula/Neném chegam ao Arriba Caracas. Flávia/Guilherme aponta uma arma para Tucão. Ingrid se decepciona por não encontrar a mãe em sua festa. Tucão briga com Flávia/Guilherme pela arma. Neném/Paula, Guilherme/Flávia e Paula/Neném ouvem um tiro.

Um Lugar ao Sol

Júlia segue o conselho de Edgar e termina o relacionamento com Breno. Felipe avisa a Ana Virgínia que voltará ao Brasil. Teodoro pede ajuda a Christian/Renato para cuidar de Elenice. Thaiane comunica a Noca que aceitará uma proposta de trabalho numa pousada em Petrópolis.