Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 2 de julho de 2022

Além da Ilusão Isadora fica sem entender as atitudes de Joaquim. Margô decide se inscrever no concurso da rádio. Benê sofre com a rejeição de Olívia. Joaquim procura seus documentos na casa de Rafael. Violeta demite Benê. Matias se irrita com o novo enfermeiro. Davi ouve Isadora maldizer o suposto assassino de Elisa e se entristece. Eugênio e Úrsula se casam. Lucinha observ...