Cara e Coragem

Pat, Moa, Ítalo e Rico se preocupam com a notícia da possível morte de Baby. Anita tem um pesadelo com Clarice. Pat, Moa, Ítalo e Rico temem ter que entregar a fórmula para Danilo. Danilo oferece dinheiro para Regina pegar a fórmula no cofre da Coragem.com. Pat e Moa se animam com o novo comercial. Kaká pega as chaves de Ítalo, e Regina chega à Coragem.com para entrar na sala da inteligência. Pat descobre que Andréa não está grávida de Moa, e os dois se beijam. Anita faz sua homenagem a Clarice. Leonardo vai ao túmulo de Clarice e se surpreende ao ver a figura de Anita. Ele acredita ter tido uma visão da irmã.

Pantanal

Juma e Jove se beijam. Marcelo diz a Guta que tem medo do que Tenório possa fazer com ele e Zuleica. Renato se arrepende de ter atirado na onça. O Velho do Rio avisa a Maria Marruá que chegou a hora de a onça descansa. Ari comunica a José Leôncio que mataram uma onça nas terras do fazendeiro, que pode ser preso pelo crime. Trindade deixa Irma devastada ao lhe dizer que precisa ficar longe dela e do filho. Marcelo insinua que Tenório agiu com má intenção com os posseiros do Sarandi. José Leôncio pede a Ari que traga um advogado para a fazenda. Irma sonha com José Lucas.

Além da Ilusão

Reprise do último capítulo de Além da Ilusão.