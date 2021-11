Nos Tempos do Imperador

Pedro comenta com Teresa sobre sua apreensão com Solano. Luísa inicia os preparativos para voltar à França. Pedro e Luísa se despedem. Augusto e Leopoldina e preparam para seu casamento. Gastão teme que o Brasil se envolva em uma guerra. Vitória e as crianças encontram Quinzinho. Lota e Bernardinho ajudam Quinzinho a recuperar a memória. Augusto e Leopoldina se casam, enquanto Solano Lopez invade o Brasil.

Um Lugar ao Sol

Renato/Christian convence Ravi a ficar no emprego. Renato/Christian consola Bárbara. Luan conhece Santiago. Santiago resolve fazer a sessão de ginástica com Érica. Renato/Christian doa o enxoval comprado por Elenice para o filho de Ravi. Ravi demonstra ter mais paciência com o filho do que Joy. Renato/Christian procura Lara. Lara fica angustiada ao se deparar com evidências que sugerem a presença de Christian na lanchonete. Renato/Christian fica sabendo por Marie que Lara irá se casar com Mateus. Marie olha uma foto em um porta-retrato no quarto de Lara e diz à neta de Noca que foi o rapaz da foto quem a ajudou a pegar a flor para o buquê. Renato/Christian visualiza Lara vestida de noiva no gramado do Engenhão ao mesmo tempo em que o juiz e os convidados aguardam Lara dizer sim para Mateus.

Reprise do último capítulo da novela Pega-Pega

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.