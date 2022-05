Quanto Mais Vida, Melhor!

Davi se arrepende de ter se envolvido com Iolanda. Isadora não deixa Nelsinho se aproximar dela. Eugênio decide ficar com Úrsula. Isadora volta para a casa de Arminda. Francisco e Margô se beijam. Benê e Fátima recriminam Olívia por causa de Tenório. Úrsula conta para Joaquim que ela e Eugênio estão juntos. Isadora decide sair com Nelsinho, e Arminda alerta Rafael. Isadora quebra a vidraça de uma sorveteria na companhia da turma de Nelsinho. Abílio pede Augusta em casamento. Úrsula conta a Violeta que está com Eugênio. Delegado prende Isadora e a turma de Nelsinho.



Neném tenta confortar Paula. Guilherme conta sobre sua desconfiança para Flávia. Paula decide aceitar ser amiga de Neném. Roni se enfurece com Cora. Rose discute com Neném. Flávia grava um vídeo para a filha com a ajuda de Guilherme. Roni expulsa Cora da Pulp Fiction. Tina e Tigrão se beijam. Carmem e Paula bebem juntas no bar de Gabriel. Flávia conversa com Ingrid. Edson tenta voltar para a casa de Nedda. Joana tenta convencer Guilherme a fazer um exame para confirmar sua suspeita. Cora se une a Tucão. Flávia, Neném e Paula procuram Guilherme.



Pantanal

Dona Jacutinga entrega um dinheiro a José Lucas para ajudá-lo na viagem sem destino. Gustavo e Nayara ficam juntos. Guta fica perplexa ao ver Maria Bruaca saindo de barco com Alcides. Maria Bruaca beija Alcides. Mariana aconselha Madeleine a seguir seu coração. Jove diz a Juma que vai embora e que a levará com ele. Filó escuta José Leôncio falar mal de Tadeu para Irma. José Leôncio fica chocado ao saber que Madeleine está no avião, sobrevoando em tempo ruim, rumo a sua fazenda.