Nos Tempos do Imperador

Dolores vai com Nicolau para a Quinta, e Teresa a protege. Luísa e Pedro se preocupam com a possibilidade de Dominique revelar seu romance. Vitória se prepara para ir a Paris. Quinzinho é libertado, e Clemência não se importa. Tonico manipula Dominique. Nélio e Dolores se reencontram. Cândida avisa a Zayla que teve uma visão de perigo com Guebo. Elisa ameaça Solano ao vê-lo próximo a Pilar.

Quanto Mais Vida, Melhor

Roni simula animação pela presença de Neném. Carmem explica a Paula por que resolveu aceitar o namoro de Gabriel e Flávia. Roni ameaça Neném. Rose tenta convencer Celina a apoiar seu casamento com Guilherme. Carmem confirma com Marcelo a sabotagem contra a rival. Paula procura Rose. Flávia descobre a sabotagem, mas é impedida por Marcelo de avisar a Paula. Celina adormece com o chá especial que Deusa faz para ela. Guilherme se surpreende com o jantar romântico de Rose. Flávia sobe em um andaime para tentar avisar a Paula sobre a sabotagem. Marcelo entrega a caixa com os cremes adulterados a Paula. A morte salva Flávia.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato chega no momento em que Bárbara atende o celular de Ravi. Bárbara conta a Elenice que pensa em adotar uma criança. Elenice e Bárbara firmam um pacto para prejudicar Érica. Christian/Renato orienta Ravi a ligar para Lara e dizer que conseguiu um emprego. Ravi se destaca como funcionário do mês na loja da Redentor. Christian/Renato oferece dinheiro a Joy para a moça se afastar de Ravi. Lara repreende Noca por ter aceitado a indenização de Christian/Renato. Christian/Renato diz a Bárbara que não adotará uma criança com ela.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.