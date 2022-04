Além da Ilusão

Rafael contém a irritação depois que Isadora aceita trabalhar com Joaquim. Julinha acolhe Santa. Artur procura Davi e avisa que ele está sendo acusado de outro crime. Leônidas não consegue entender a briga entre Matias e Heloísa. Davi fala com Isadora sobre a nova acusação do mágico sem revelar sua identidade. Padre Tenório se prepara para resgatar os primos que estão sendo perseguidos pela polícia, e Olívia decide ir com ele. Joaquim avisa a Úrsula do jantar que fará para as vedetes. Margô conta para Iolanda a história de Úrsula. Úrsula se desespera ao ver Margô chegar para o jantar.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Guilherme/Flávia teme pela vida de Flávia/Guilherme. Roni se enfurece ao saber que a banda de Murilo tocará em outro bar. Celina tenta impedir a venda da clínica de Guilherme. Carmem chega para o evento da International Cosmetic Fair. Neném/Paula e Paula/Neném descobrem por que Flávia/Guilherme está passando mal. Rose ouve Neném chamar por ela no aeroporto.



Pantanal

Juma aponta a arma para Tibério e afirma que ninguém pode saber sobre Jove. José Leôncio fala com Mariana, que se desespera. Tibério pede para Muda ir embora com ele. Madeleine se descontrola ao saber do sumiço de Jove. Tadeu questiona Filó sobre o relacionamento dela com seu padrinho. Tibério volta para a fazenda, mas não conta sobre Jove. Guta desmoraliza Tenório na frente da mãe. José Leôncio decide se divorciar de Madeleine. Jove recobra a consciência e Juma fica feliz. José Leôncio vai embora da mansão dos Novaes. O Velho do Rio diz a Juma que Jove não vai mais sair do Pantanal. Tibério se surpreende quando Jove afirma que não deixará a tapera.