Além da Ilusão

Iolanda afirma a Davi que não sairá de casa. Tenório apresenta Lisiê para Olívia. Joaquim afirma que não dará o desquite à Isadora. Lisiê e Olívia descobrem que Tenório não poderá ser solto e ficam angustiadas. Abel invade a casa de Eugênio atrás de Úrsula. Isadora humilha Iolanda. Constantino e Julinha encontram pistas sobre o suposto sócio do cassino. Margô e Mariana delatam Emília e Enrico para Santa. Joaquim tenta atacar Davi, que o surpreende com um truque de mágica. Bento chega à vila no dia do casamento de Lorenzo e Letícia.



Cara e Coragem

Rebeca agradece Danilo pela viagem com Chiquinho. Com a ajuda de Moa, Ítalo instala um microfone no escritório de Danilo. Olívia aconselha Lou a não aparecer com Rico na companhia de dança. Alfredo percebe a aflição de Gui e tenta acalmar o filho. Leonardo provoca Regina para acabar com o noivado deles. Danilo ouve a mensagem sobre a invasão do porteiro e decide voltar para casa. Moa vai ao hospital falar com Alfredo antes da cirurgia. Danilo encontra a pasta com a parte da fórmula escondida dentro do baú de brinquedos de Chiquinho.



Pantanal

Juma se recusa a colocar a aliança no dedo. Muda e Tibério finalmente têm sua noite de núpcias. Mariana se incomoda com a presença de Alcides na fazenda. Zaquieu fica emocionado ao ouvir de José Leôncio que terá uma roda de viola em sua homenagem. Muda agradece as palavras de Filó. Zefa alerta Marcelo e Guta sobre seu comportamento. José Leôncio contrata Alcides. Tenório conta para Zuleica que Maria Bruaca o traiu e afirma que, se ela não for para o Pantanal, ele pode acabar tirando a vida da primeira esposa.