Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 25 de dezembro de 2021

Nos Tempos do Imperador Luísa explica que precisa partir para acudir Eugênio, e Isabel sofre. Guebo afirma a Justina que é com ela que deseja ficar. Pedro interpela a carruagem de Luísa. Mauá apoia Samuel. Luísa parte para a França. Nino sugere a Tonico que Nélio pode ter encontrado as provas contra o deputado. Celestina confronta Nino sobre seu medo de Tonico...