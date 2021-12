Nos Tempos do Imperador

Luísa explica que precisa partir para acudir Eugênio, e Isabel sofre. Guebo afirma a Justina que é com ela que deseja ficar. Pedro interpela a carruagem de Luísa. Mauá apoia Samuel. Luísa parte para a França. Nino sugere a Tonico que Nélio pode ter encontrado as provas contra o deputado. Celestina confronta Nino sobre seu medo de Tonico. Clemência implora para que Vitória volte a morar no cassino.

Quanto Mais Vida, Melhor

Roni avisa a Conrado que quer uma parte do dinheiro que ele receberá. Rose fica feliz com o apoio de Guilherme. Osvaldo sugere que Neném denuncie Conrado à polícia. Flávia decide ir com Marcelo ao evento de Rose. Ingrid critica Paula por ter brigado com Neném. Guilherme não gosta de ver Joana usando um dos vestidos da esposa. Nedda e Jandira assistem ao show de Betina. Guilherme se irrita ao ver Flávia em sua casa. Neném impede Rose de cair, e os dois acabam se beijando.

Um Lugar ao Sol

Janine consegue impedir que Antônia revele a verdade sobre a autoria do conto. Santiago fica surpreso ao ver Janine no apart-hotel e, de forma conciliadora, sugere que Érica, Janine e Luan fiquem juntos no apartamento. Stephany e Roney fazem as pazes. Christian/Renato insiste para Ravi voltar para o apartamento e pede ao amigo que guarde o dinheiro que Túlio o obriga a receber. Érica descobre que não foi Bárbara quem escreveu o conto. Inácia desconfia quando Yasmin lhe conta que Christian/Renato está ajudando Ravi. De volta ao apartamento, Ravi esconde o dinheiro que Christian/Renato lhe deu em um vaso de plantas artificiais. Inácia alerta Joy para ficar de olho na amizade de Christian/Renato e Ravi. Joy pressiona Ravi para explicar a relação que o marido tem com Christian/Renato.



A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.