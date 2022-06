Além da Ilusão

Joaquim propõe que ele e Iolanda sejam amantes e aliados. Leônidas afirma que, caso Fátima não revele a verdade sobre Olívia para Heloísa, ele mesmo o fará. Davi ajuda Isadora, que é questionada pela imprensa sobre o fiasco do figurino do espetáculo. Benê confessa a Fátima que mentiu para a esposa sobre a origem de Olívia. Heloísa acredita que está grávida. Joaquim presenteia Iolanda e seduz a atriz. Constantino informa a Arminda que Julinha administrará a rádio. Heloísa confirma sua gravidez em consulta com Dr. Ambrósio. Abel machuca Lucinha/Lúcio durante os treinos de futebol. O verdadeiro Rafael Antunes começa a despertar do coma.



Cara e Coragem

Anita despista Dalva. Moa fala para Pat que desistiu de fazer o trabalho com Andréa. Rebeca conversa com a diretora do colégio de Chiquinho. Ítalo fala com Rico sobre a chave que encontrou no túmulo do pai de Clarice. Pat exige que Andréa se desculpe, antes de aceitar a trabalhar com ela. Danilo mostra a mansão para Duarte e avisa que é a nova casa de Bob Wright. Renan consegue manipular Lou novamente. Martha termina seu romance com Vini, que vai embora. Ítalo mostra a chave e a foto de Clarice com o grupo de mulheres para Martha. Samuel aparece para falar com Anita e a beija. Moa e Andréa se beijam, e Pat fica mexida ao ver os dois. Samuel chama Anita de Clarice. Anita se lembra de quando conheceu Clarice.



Pantanal

Juma conta a Jove que o Velho do Rio orientou que ela ficasse na tapera, mas que tivesse um filho. Tadeu zomba de Zaquieu. Marcelo pede informações a Alcides sobre Juma. Mariana recebe um bilhete de Zaquieu dizendo que deixará o Pantanal. José Leôncio tenta tranquilizar Mariana. Mariana revela a José Leôncio que tem receio de que Jove escolha Juma e abra mão negócios da família. José Leôncio é claro com Mariana, afirmando que, se Jove desistir de cuidar dos negócios, um dos outros dois filhos assumirá seu lugar.