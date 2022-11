Mar do Sertão

Laura e Tertulinho combinam seu plano para destruir José. Zahym aceita o casamento de Maruan e Labibe. Maruan comenta com José que teme a reação do pai Omar a seu casamento. Ismênia revela ao Coronel que Deodora o estava dopando. Deodora se revolta contra a reportagem de Eudoro Cidão. Quintilha emprega Xaviera, e Márcio se encanta pela moça. José é afastado da presidência , e Laura e Tertulinho comemoram. Joel e Catão tentam fechar o jornal de Eudoro, e Firmino o defende. Candoca ameaça chamar a polícia para prender Joel e Catão.



Cara e Coragem

Regina interrompe a festa de Leonardo e o ameaça. Andréa enfrenta Soraia para defender Hugo. Hugo decide ir embora na hora da apresentação de Enzo, por causa de Soraia. Andréa encontra Duarte, que tenta se desculpar. Andréa avisa a Hugo que Enzo ficou decepcionado com sua atitude durante o espetáculo. Ítalo entrega a Clarice um anel com um rastreador. Danilo folheia o livro da SG em que há uma foto de sua família, e Regina fica desconfiada. Olívia conta animada para Lou que irá morar com Alfredo. Armandinho comenta com Rico que Moa está se apaixonando novamente por Pat. Danilo exige que Célia o ajude a reconquistar Rebeca. Ítalo avisa a Pat, Moa e Rico que vai levar Clarice para conhecer a sala da inteligência. Danilo vê Rebeca vestida como Fernanda e se surpreende. Clarice fica impactada com o organograma que vê na sala de inteligência na Coragem.com.



Travessia

Moretti fica irritado ao constatar que Oto está com Brisa. Helô e Laís continuam desesperadas à procura de Stenio. Ari demonstra receio da ameaça de Brisa, que jurou mostrar a Guerra o que o ex-marido escreveu sobre o empresário. Rudá se recusa a morar na mesma casa de Moretti. Leonor e Caíque se beijam. Brisa fica decepcionada com Dante. Núbia orienta Tonho nas respostas que ele deverá dar às perguntas do Juiz. Gil diz a Ari que a intenção de Guerra é fazer o amigo se desligar de Dante. Oto diz a Moretti que estava à espera do funcionário para falar sobre Brisa.