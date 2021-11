Nos Tempos do Imperador

Batista declara seu amor por Lupita. Nélio revela a Dolores que Tonico tem um caso com Zayla. Batista tenta fugir com Lupita, mas Lota e Bernardinho prendem o barão. Prisca e Hilário pedem que Vitória seja sua nova mãe, e Quinzinho se emociona. Tem início o sarau beneficente organizado por Teresa no cassino. Augusto afasta Leopoldina de Luísa. Tonico se assusta ao constatar que Dolores sabe de seu relacionamento com Zayla.

Quanto Mais Vida, Melhor

Flávia consegue salvar Murilo, e a proximidade dos dois incomoda Vanda. Paula sonha com Neném e acorda assustada. Rose decide matricular Tigrão em um colégio público. Guilherme recebe as bagagens que estavam no avião. Tigrão encontra Tina na escola e fica animado. Guilherme abre a mala de Flávia e vê os dólares. Neném e Betina se preocupam com os exames de Bianca. Osvaldo avisa que não conseguiu fechar um contrato, e Tina e Bianca tentam animar o pai. Guilherme pede para Joana conversar com Rose. Flávia liga para Guilherme e descobre que ele já sabe sobre os dólares. Paula compra os pertences que Neném deixou na loja de usados e vai até a casa de Nedda. Paula convida Neném para sair. Leco e Neco encontram Flávia e Guilherme, que fogem dos irmãos. Paula e Neném veem os amigos na rua e os ajudam a fugir dos vilões.

Um Lugar ao Sol

Christian/Renato agride Túlio. Bárbara não aceita as explicações de Christian/Renato e o afasta. Nicole conta a Elenice que Bárbara está em uma clínica de repouso. Elenice conta a Teodoro que Christian/Renato não sabe que ficou estéril depois que contraiu caxumba quando criança. Teodoro conclui que o filho que Bárbara estava esperando não era de Christian/Renato. Cecília acusa Rebeca de ser a responsável pelo término do namoro de Felipe com Bela. Santiago demite Christian/Renato da empresa, a pedido de Bárbara. Lara descobre que Noca colocou a casa à venda e que conseguiu um emprego no Rio. Ravi não consegue convencer Christian/Renato de não ir atrás de Lara. Bárbara liga para Christian/Renato pedindo desculpas e avisa que Elenice lhe mostrou o resultado negativo do DNA de Luc. Lara e Mateus avistam o carro de Christian/Renato acidentado na estrada.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.