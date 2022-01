Nos Tempos do Imperador

Pilar admira Samuel. Pedro, Teresa, Augusto e Leopoldina reúnem acusações contra Tonico. Tonico pede que Alencar suspenda as investigações contra ele. Luísa sofre com o afastamento de Isabel, e Dominique pede que a princesa perdoe sua mãe. Nélio afirma a Dolores que encontrarão Mercedes. Teresa comenta com Celestina que os manuscritos de Nino podem deter Tonico. Tonico se recusa a renunciar. Solano e Elisa fogem. Dolores confronta Tonico, mas Nélio afasta os dois.

Quanto Mais Vida, Melhor

Paula beija Neném. Osvaldo pede Nedda em casamento. Celina sai de casa sozinha e Daniel fica arrasado. Juca revela para Jandira que Odete é a autora da denúncia contra ela. Celina afirma que acabará com o casamento de Guilherme e Rose. Joana volta a trabalhar na clínica de Guilherme. Paula é obrigada a aceitar a proposta de Carmem. Murilo dá um fora em Flávia. Celina arma para que Rose ouça a conversa entre Guilherme e Nunes. Flávia encontra Cora. Roni chega à casa de Nedda e acaba com a surpresa da festa de Tina.

Um Lugar ao Sol

Ilana termina seu relacionamento com Breno. Lara diz a Ravi que não quer mais se afastar do amigo. Nicole conta a Cecília que foi Bárbara quem armou o perfil de Érica no site de relacionamento. Érica manda Stephany devolver tudo que pegou na casa de Santiago. Ravi confessa a Lara que tem um segredo. Christian/Renato aconselha Ravi a esquecer o passado. Stephany repreende Roney por ter pegado as joias de Érica. Cecília se sente traída ao saber que Rebeca contou a Santiago sobre o que aconteceu entre ela e Breno, e acaba contando ao avô sobre a armação de Bárbara para acabar com seu casamento.