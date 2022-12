Mar do Sertão

José começa a desconfiar de Laura. Candoca abriga José em sua casa. Xaviera descobre que Márcio e Laura se uniram contra José. Anita deduz que Candoca e José se casarão na igreja da pastora Dagmar. Padre Zezo questiona Dagmar sobre a união de Candoca, e a pastora sugere realizar uma cerimônia ecumênica. Cira e Márcio ficam juntos. José pede ajuda a Timbó para reconstruir a casa de Daomé. Tertulinho implora para que o Coronel acorde.



Cara e Coragem

Ítalo não consegue impedir Clarice de ir ao encontro com as mulheres. Duarte conta para Rebeca como conheceu Danilo. Margareth fica tensa com a imposição de Alexei. Andréa revela que descobriu que Célia não é a mãe biológica de Rebeca. Alexei insinua uma ameaça contra a vida de Clarice, na frente de Danilo e Regina. Rebeca afirma a Célia que não voltará com Danilo. Regina sugere que Martha e Clarice sofram um acidente, e Danilo gosta da ideia. Clarice combina de Margareth ser sua espiã dentro da SG. Duarte conta animado o plano de Rebeca para Jéssica. Pat aceita sair com Rômulo, e Moa fica furioso. Olívia comenta que quer ter outro filho, e Alfredo fica tenso. Rebeca decide procurar algum documento que incrimine Danilo em sua casa. Regina pede que Alexei tire Martha e Clarice de sua vida. Danilo encontra Rebeca em sua casa.



Travessia

Rudá diz a Guida que Moretti bateu em Oto por causa de uma mulher chamada Brisa. Brisa sente quando Tonho demonstra preferência pelos recursos disponíveis na casa de Guerra. Moretti dá falta de sua arma que estava na gaveta. Leonor se surpreende ao saber que Oto conhece Caíque. Caíque conta a Leonor que Oto se meteu em complicações antes de aceitar o convite de Moretti para morar em Portugal. Stenio diz a Oto que precisa falar com ele com urgência. Brisa fica sabendo por Flora que a perícia psicológica será feita na sua casa. Tonho fica extasiado ao conhecer Haroldo. Theo pensa em vender a camisa que ganhou de Laís para um amigo da escola. Stenio manda Oto se afastar de Brisa.