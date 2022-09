Mar do Sertão

Tertulinho se prontifica a domar o cavalo de Zé Paulino para Candoca, e o Coronel aceita. Vespertino cobra a dívida de Tertulinho, que planeja comprar um imóvel para Candoca. Vespertino revela a Candoca que Dodôca lhe vendeu sua casa, mas afirma que o novo comprador indicou que o imóvel retornasse para a professora. Candoca agradece o gesto de Tertulinho, que lhe pede novamente em casamento. Zé Paulino tem uma melhora, e Tertulinho se desespera.



Cara e Coragem

Jonathan tenta agredir Ítalo. Nadir não aceita o término do casamento de Pat. Jéssica e Lucas namoram na mansão de Bob. Rebeca decide reatar com Danilo. Jonathan tenta fazer intriga de Ítalo para Martha. Olívia expulsa Joca da companhia de dança. Pat fala para Moa esperar para contar aos filhos sobre seu namoro. Paulo e Marcela estranham os acontecimentos na SG. Martha nomeia Leonardo vice-presidente da SG. Pat vê Olívia com Alfredo. Anita se espanta ao ver que Ítalo tem uma tatuagem igual a de Clarice.



Pantanal

Marcelo pensa em confrontar Tenório. Irma vê um homem velho na foto que Jove tirou do Velho do Rio. José Lucas diz a Irma que precisa do apoio de José Leôncio para ser político. O Velho do Rio visita a fazenda de José Leôncio. José Leôncio aceita que José Lucas embarque na carreira política. Guta diz a Marcelo que Tenório está cada vez mais desconfiado. Alcides sente orgulho de Zaquieu. Tenório pensa em tirar a vida de Alcides.