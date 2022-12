Mar do Sertão

Candoca vai embora entristecida com a mentira de Tertulinho, que fica atormentado. Tereza coloca Nivalda e Latifa para trabalhar na casa de Candoca. Laura afirma a Tertulinho que José não manda mais na JM/Chaddad. Timbó faz Sabá pintar a casa de Candoca em seu lugar. Maruan e Candoca se unem para contar a verdade para José. Nivalda encontra a falsa certidão de Rivaldo na casa de Candoca. Tereza aconselha Joel a se declarar para Anita. Candoca e Maruan contam para José sobre o documento de Rivaldo Pereira. José ruma à fazenda Palmeiral, e Candoca e Maruan se desesperam.



Cara e Coragem

Alfredo afirma que continuará sendo pai de Sossô. Rebeca questiona Danilo sobre a renovação da carteira Arrais. Rico e Lou voltam de viagem. Marcela se incomoda ao ver Paulo feliz por causa de Fernanda. Um rapaz aborda Enzo na rua e agradece pela entrevista que Hugo deu à imprensa. Lou estranha o comportamento de Pat na casa de Rômulo durante a festa. Moa investiga, com a ajuda de Rico, se Danilo já usou a carteira Arrais. Ítalo consegue instalar o microfone na casa de Rômulo. Joca começa a trabalhar no brechó de Dalva. Rico e Moa descobrem o barco de Danilo na Marina e contam à polícia. Pat assina contrato de exclusividade com a empresa de Rômulo e troca olhares com Ítalo. Andréa encontra Duarte. Moa e Rico convencem Marcela a investigar o barco de Danilo. Pat conversa com Moa sobre Sossô.



Travessia

Olímpia convida Cotinha para passar o Ano Novo em Vila Isabel. Dina avisa a Ari que Chiara viajou. Núbia repreende Ari. Helô avisa a Creusa que trabalhará no Ano Novo. Dante e Brisa contam a Monteiro e Laís como é a passagem de ano em Mandacaru. Chiara cobra Ari por ele estar sempre pensando em Brisa. Cidália diz a Guerra que não confia em Ari, apesar de o empresário achar que tem o namorado de Chiara sob controle. Helô se surpreende ao ver Stenio aparecer na delegacia para passar o Ano Novo com ela. Oto pede Brisa em casamento.