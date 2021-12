Nos Tempos do Imperador

Caxias inicia as buscas ao Imperador. Pedro ouve quando Filinto e Joel conversam sobre sua entrega a Solano Lopez. Luísa e Teresa têm um mau pressentimento. Samuel resgata Pedro. Caxias detém Joel, mas Filinto consegue fugir. Samuel desconfia do comportamento de Tonico. Caxias repreende Pedro. Tonico tira a vida de Joel, e Nino se espanta com o deputado. Samuel comenta com Olu que desconfia de Tonico. Irmã Clarice não resiste, e Pilar constata que o cólera chegou ao Rio de Janeiro.



Quanto Mais Vida Melhor

Guilherme e Neném se desentendem. Cora intimida Flávia. Carmem afirma que Paula será homenageada na inauguração de seu creme. Odete expulsa Juca de casa. Bianca, Tina e Soraia vão juntas para a casa de Tigrão. Osvaldo revela a Neném o que sente por Nedda. Rose ajuda Joana a salvar a vida de uma criança. Marcelo convence Paula a ir à inauguração do creme Wollinger. Carmem decide procurar Neném. Neném vê Rose e vai ao seu encontro. Um carro fecha a moto de Carmem, que vai na direção do ex-jogador.



Um Lugar ao Sol

Christian/Renato está decidido a desmascarar Túlio. Josias diz a Lara que viu o irmão de Christian no estacionamento do aeroporto, pensando que era o ex-colega de trabalho. Cecília fica chocada ao saber por Felipe que ele e Rebeca se beijaram. Bárbara fica intrigada ao saber que Janine não poderá mais frequentar o curso de escrita. Christian/Renato inventa uma desculpa para sair da reunião da Redentor, ao descobrir que Anchieta participaria do encontro. Túlio espera Renato/Christian em um restaurante, acompanhado de Anchieta. Bárbara perde o celular a caminho da casa de Janine e é ajudada por Lara.

A novela Malhação: Sonhos não tem exibição aos sábados.