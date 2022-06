Além da Ilusão

Heloísa conta a Leônidas sua história com Matias. Jojô desconfia de Enrico com Emília. Fátima comemora o aniversário de Olívia. Leônidas beija Heloísa. Leopoldo conforta Plínio. Começa o jogo de futebol entre os funcionários da fábrica e da usina, e Isadora estranha a ausência de Rafael. Úrsula se irrita com o romantismo de Joaquim, que sofre por não ter o amor de Isadora. Matias não gosta de saber que Isadora reatou com Rafael. Joaquim observa Emília com Enrico no cassino. Matias invade o quarto de Isadora, flagra a filha com Rafael e se lembra de Elisa e Davi.



Cara e Coragem

Pat e Moa não encontram a mulher no ônibus. Cleide mostra a foto de Clarice para Anita e se impressiona com a semelhança ente as duas. Ítalo garante a Moa que Clarice está morta. Paulo encontra Pat, Moa e Ítalo na frente da delegacia. Anita faz massagem em Cleide. Alfredo exige saber a verdade sobre o trabalho que Pat e Moa fizeram para Clarice. Renan é hostil com Lou. Armandinho chama Pat para a gravação de um comercial. Martha assume a presidência da SG e Leonardo se surpreende com a decisão da mãe. Paulo encontra um vídeo de câmera de segurança do local onde o corpo de Clarice foi encontrado. Pat obriga Armandinho a chamar Moa para ocupar o lugar de Kaká Bezerra. Ítalo conta para Moa e Pat sobre o vídeo descoberto pela polícia. Anita observa uma cliente no brechó experimentando o mesmo terno laranja que Clarice usava no dia de sua morte.



Pantanal

Muda se emociona ao ver Tibério, mas não se aproxima do peão. Guta evita que Tadeu ameace Levi. José Leôncio diz a José Lucas que não tem dúvidas de que o peão é seu filho. Tibério pede a Muda que revele o paradeiro de Levi. Muda conta a Tibério a verdade sobre o que a levou até o Pantanal. Trindade diz que ele tem uma chance de Irma ser dele. Filó não entende o motivo de Juma não gostar de José Lucas. Trindade pergunta a José Lucas quando ele vai assumir que é filho de José Leôncio. Trindade avisa a José Lucas que, se ele for um Leôncio, deverá encontrar um marruá na mata.