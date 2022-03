Magazine Confira o resumo das novelas deste sábado, 5 de março de 2022

Além da Ilusão Davi consegue contornar a situação, mas deixa Joaquim desconfiado. Giovanna se desespera ao saber o alistamento de Lorenzo. Joaquim se enfurece com Felicidade e Olívia tenta defendê-la. Arminda teme que Manuela revele que ela estava com Marcos. Julinha consegue vencer a partida no jogo. Olívia discute com Joaquim por causa de Felicidade. Davi conta para ...