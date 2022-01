Nos Tempos do Imperador

Tonico descobre que Samuel foi para a guerra e confronta Pedro. Nélio e Dolores planejam sua fuga. Olu e Zayla pedem perdão um ao outro. Vitória e Clemência pressionam Quinzinho para se decidir entre elas, quando Elvira chega. Augusto e Leopoldina visitam Luísa. Leopoldina confirma a Augusto que Luísa e Pedro se amam. Isabel encontra Gastão. Gastão e Isabel se reconciliam. Tonico e Borges descobrem o paradeiro de Dolores e Nélio.



Quanto Mais Vida Melhor

Paula convence Neném a voltar para casa com ela. Flávia descobre que Odete conheceu sua mãe. Carmem pensa em sabotar a nova linha de cosméticos de Paula. Tigrão tenta convencer Tina a se entender com Neném. Celina coloca a foto de Rose e Neném na pasta de documentos do projeto de Joana e a entrega para Guilherme. Paula agradece os conselhos de Flávia. Rose pega a pasta para ver o dossiê, mas Guilherme não deixa. Ingrid pensa em Murilo. Neném conta para Nedda o que Paula fez por ele. Celina vê a pasta de Joana com Rose e fica aflita. Flávia é destratada numa loja. Celina mente para Daniel. Tina não consegue perdoar Neném. Guilherme vê a foto de Neném e Rose juntos.



Um Lugar ao Sol

Bárbara não demonstra interesse em experimentar a comida do restaurante de Noca, deixando Lara e sua avó desconcertadas. Felipe fica preocupado com a situação financeira de Julia. Rebeca não gosta da ideia de Cecília alugar um apartamento. Lara se vê obrigada a dar o dinheiro da passagem de volta de Gesiel, diante da ameaça de processo que a filha do idoso faz a Noca. Cecilia revela a Bela seu interesse por Breno. Christian/Renato pede desculpas a Lara e justifica a forma fria com que a tratou na frente de Bárbara. Ilana entra em trabalho de parto e exige fazer o procedimento com Gabriela.



