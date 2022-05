Além da Ilusão

Augusta consola Abílio. Letícia sofre pela perda do marido. Silvana cuida de Bento na Itália. Joaquim finge não saber sobre o romance entre Violeta e Eugênio quando Isadora conta o que viu. Benê conta para Tenório que Olívia foi embora e decide revelar em confissão seu grande segredo. Giovanna dispensa Enrico. Joaquim coloca fogo em um vestido do desfile. Enrico faz uma proposta ousada para Emília. Davi observa o show de Pablo, pai de Toninho, no circo. Joaquim sabota os sapatos da modelo que irá desfilar com a roupa produzida por Isadora. Davi convida Pablo para se apresentar na festa de Natal da vila operária.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Rose e Neném se beijam. Paula e Marcelo conversam com Madame Lu. Guilherme leva Tigrão para passear de barco. Deusa, Flávia e a banda de Murilo arrumam a festa de Tigrão. Paula fica animada quando vê Carmem expulsar Madame Lu. Rose avisa a Guilherme que contará para Neném que ele é o pai de Tigrão, e o médico fica apavorado. Paula se diverte com o medo de Carmem. Roni tenta se desculpar com Nedda. Paula enfrenta Odete, e a vilã decide se vingar. Cora pensa em destruir o salão de Nedda. Odete avisa à Paula que contará a verdade para Flávia.



Pantanal

Ari explica para José Leôncio que Tadeu levou o casal para o Rio de Janeiro. Juma se assusta com a cidade. Uma onça rodeia a tapera, e Muda fica apavorada. Madeleine não se conforma com a presença de Juma. Tibério se preocupa com Muda. Irma tenta conversar com Juma. Muda atira sem querer no Velho do Rio. Mariana e Irma tentam convencer Madeleine a não falar com Juma. Tibério leva Muda para a fazenda de José Leôncio e se surpreende quando ela fala. Jove leva Juma para tirar seus documentos. Velho do Rio recebe ajuda. Mariana se desespera quando Jove revela que abriu mão de sua herança.