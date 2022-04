Além da Ilusão

Fonseca é atingido por uma granada e morre nos braços de Lorenzo. Davi revela à Olívia sobre seu namoro com Isadora. Eugênio conforta Joaquim. Matias afirma a Leônidas que voltará a ser o chefe de sua família. Joaquim vê quando Rafael e Isadora se beijam e tem uma crise. Julinha confessa à Arminda que perdeu no jogo o dinheiro doado por Darcy à LBA. Santa chega à casa de Julinha para desespero de Constantino. Úrsula teme que Joaquim atente contra a vida de Rafael. Onofre se preocupa com Felicidade. Davi fica apreensivo com a presença de Matias na fábrica. Santa sai às escondidas para encontrar Enrico. Joaquim procura Gaspar.



Quanto Mais Vida, Melhor!

Neném/Paula vai atrás de Rose. Roni avisa que Juca terá que colocar máquinas caça-níqueis na padaria. Flávia/Guilherme comenta com Guilherme/Flávia que eles precisam falar com a Morte. Rose convida Neném/Paula para jantar em sua casa. Rose não aceita bem o pedido de tempo de Neném/Paula. A Morte encontra Guilherme, Flávia, Neném e Paula.



Pantanal

José Leôncio, Filó e Tadeu se despedem de Quim e Tião. Maria Marruá é picada por uma cobra. José Leôncio sai para cavalgar com Tadeu. O Velho do Rio se esforça para salvar a vida de Maria Marruá, que está em risco. Velho do Rio cuida de Juma. Irma chega ao Pantanal.